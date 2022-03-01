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الثلاثاء، 01-03-2022 10:59 ص

علماء يكشفون عن صور مفصلة لأكبر موجة صدمة في الكون

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عما يمكن أن يحدث عندما يصطدم أكبر جسمين في الكون، وأوضحت الدراسة أن هذا يخلق واحدة من أكبر موجات الصدمة في الكون.

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أجرى فريق دولي من علماء الفلك، بقيادة مرصد هامبورغ أكثر الصور تفصيلاً لأكبر موجات صدمة كونية، تم رصدها على الإطلاق، ومن المعروف أن المجرات لا تتوزع بالتساوي عبر الكون، لكنها تتجمع في ما يسمى بالعناقيد المجرية، والتي ترتبط ببعضها البعض بفعل الجاذبية، لكن الجاذبية تتسبب أيضاً في تجاذب العناقيد المجرية بعضها البعض- وتحدث تصادمات حتمية، وتوصف تصادمات عناقيد المجرات بأنها أكبر الأحداث الفلكية منذ الأزل.

 

وعندما تصطدم مجموعات من المجرات تنشأ موجات صدمة كونية عملاقة، تنتقل عبر مجموعة المجرات المشكّلة حديثاً.


والآن، نجحت مجموعة دولية من علماء الفلك بقيادة الدكتور فرانشيسكو دي غاسبرين، الأستاذ السابق في جامعة هامبورغ، والعالم الزائر في مرصد هامبورغ حالياً، في إنتاج صور لأكبر موجة صدمة، تمت ملاحظتها على الإطلاق، باستخدام بيانات من التلسكوب اللاسلكي MeerKAT. 

 

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