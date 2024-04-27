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الكرملين يعلق على محاولات إزاحة روسيا من أسواق الطاقة

السبت، 27-04-2024 03:40 م

الكرملين يعلق على محاولات إزاحة روسيا من أسواق الطاقة

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الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن محاولات إخراج روسيا من أسواق الطاقة العالمية مستمرة، مشدداً على أن موسكو ستواصل مواجهة القيود غير القانونية وأدوات المنافسة غير العادلة.

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وجاء تصريح المسؤول تعليقاً على عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، وحظر إعادة تصدير الغاز المسال الروسي إلى دول ثالثة عبر الموانئ الأوروبية، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.


وأشار بيسكوف خلال حديثه للصحفيين اليوم السبت إلى أن القيود على إمدادات الغاز المسال الروسي ستنعكس بارتفاع التكلفة على المستهلكين النهائيين، وبالدرجة الأولى القطاع الصناعي في أوروبا، لافتاً إلى أن الخطوة تصب في مصلحة الولايات المتحدة (أحد مصدري الغاز المسال إلى أوروبا).


وتعد روسيا ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ على 12% من الإمدادات، بينما تبلغ حصة الإمدادات الأمريكية إلى أوروبا 48%.


RT


 




 

 


 

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