الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد أهمية اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة في الأردن

شؤون القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير للغاية

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يطلق فعاليات مهرجان الجميد والسمن غدا

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

هيئة النقل البري في جرش تسمح لـ12 مركبة عمومية بالعمل تكسي أصفر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التربية تدعو مئات المرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

الخميس، 08-06-2023 11:13 ص

فضيحة اختراق الهواتف.. الأمير هاري يكشف 'تفاصيل مثيرة'

hary


الوكيل الإخباري - قال الأمير البريطاني هاري إن اختراق الهواتف حدث على نطاق هائل في الصحافة البريطانية وإنه سيشعر بالظلم إذا قضت المحكمة العليا في لندن بأنه لم يكن ضحية لهذا الأمر.

اضافة اعلان


واستُجوب هاري، وهو هو أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يظهر في موقع الشاهد بمحكمة منذ أكثر من 130 عاما، لليوم الثاني، الأربعاء، بخصوص مزاعمه بأن صحفا شعبية بريطانية استخدمت وسائل غير قانونية لاستهدافه منذ أن كان طفلا.


وبدا الأمير أكثر مقاومة في بعض الأحيان في المناقشات الصعبة، الأربعاء، مع أندرو غرين، محامي مجموعة ميرور (إم.جي.إن)، ناشرة ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، التي يقاضيها هو و100 شخص آخرين بسبب مزاعم عن جمعها معلومات بشكل غير قانوني بين عامي 1991 و2011.

 

ويزعم رافعو الدعوى خلال المحاكمة أن كبار المحررين والمديرين التنفيذيين في (إم.جي.إن) كانوا على دراية باختراق الهواتف ووافقوا وأصدروا تعليمات لمحققين خاصين بالحصول على معلومات عن طريق الخداع.

 

وأوضح جرين أنه لا توجد بيانات هواتف محمولة تشير إلى أن هاريكان ضحية لاختراق الهاتف وقارنها بتحقيق للشرطة عام 2005 أدى إلى إدانة محرر الشؤون الملكية السابق في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد، التي كانت مملوكة لروبرت مرودخ ولم تعد موجودة الآن.


وسأل غرين الأمير، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، قائلا: "إذا وجدت المحكمة أن هاتفك لم يتعرض لاختراق من أي صحفي في المجموعة، فهل ستشعر بالارتياح أم ستُصاب بخيبة أمل؟".


ورد هاري قائلا: "هذا... تكهن... أعتقد أن اختراق الهواتف كان على نطاق هائل عبر ثلاث صحف على الأقل في ذلك الوقت وهذا أمر ليس موضع شك. أن يكون لديك قرار ضدي وضد من ورائي بدعاواهم، بالنظر إلى أن مجموعة ميرور غروب قد قبلت القرصنة،... نعم، سأشعر بالظلم نوعا ما".


وردا على إشارة غرين بأن هاري يرغب في أن يكون ضحية، قال الأمير: "لا أحد يريد أن يجري اختراق هاتفه".


وبدأت الشهر الماضي محاكمة مجموعة ميرور غروب، التي تستمر 7 أسابيع في المحكمة العليا في لندن.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202366185125253XZ

ممارسات تساعد في التخلص من آفة التأجيل

45454

تجميد الجينز لإزالة البقع.. فهل هي مفيدة؟

Doc-P-1075252-638217692102939548

صعقة كهربائية خلال الاستحمام تنهي حياة رياضية جزائرية

99

فيديو - لقطة صادمة لطيران طفل بالجو بسبب عاصفة في بريطانيا

4037b704-c4ad-4594-93a1-4b86634a22c0-768x432

بالفيديو: صاعقة تقضي على راعي ومجموعة من المواشي في المدينة المنورة

Doc-P-1074977-638217154738305079

تعليم الابتسامة... مادة الزامية في مدارس اليابان - صورة