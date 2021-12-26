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الأحد، 26-12-2021 11:21 ص

فيديو الطائر الشرير المتسبب في حرائق الغابات يغزو العالم - فيديو

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الوكيل الإخباري - ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة حول العالم فيديو قيل إنه يُظهر طائرا تنبعث منه النار فيحرق الغابات، وقالت المنشورات باللغة العربية إنه مسؤول عن حرائق الغابات في أستراليا.

يقول موقع (في ميزان فرانس برس) إنه صحيح أن بعض أنواع الطيور تنقل العيدان المشتعلة من مكان لآخر فتساهم في توسع حرائق الغابات، لكن لا يوجد طائر تنبعث منه النيران وفقا للخبراء، وهذا الفيديو مركب وفقا لناشره.

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يظهر في الفيديو ما يبدو أنه طائر يمشي على أرض عشبية، وينبعث منه نار ودخان، ثم مشاهد متفرقة لغابات تحترق، وجاء في التعليقات المرافقة "تعرف على طائر الحدأة (..) الذي يُشعل النار في غابات أستراليا".


وحصد هذا الفيديو عشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم منها العربية والإنجليزية.

 

 

 

المصدر - البيان 

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