الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 10:04 ص

فيديو.. زوبعة تحاصر طفلا أثناء مباراة بيسبول في فلوريدا

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الوكيل الإخباري - تفاجئ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بزوبعة تحاصره أثناء خوضه مباراة بيسيبول في جاكسونفيل يوم الأحد الماضي بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وسارع حكم المباراة بإمساك بالطفل وسحبه إلى بر الأمان، ثم انطلقت الزوبعة بعيدا عن المكان. وأكد الطفل عقب إنقاذه أنه شعر بالخوف حينها، واعتقد أن الزوبعة سترفعه عن الأرض.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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