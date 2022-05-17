الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

نقيب الصيادلة يعلق على تجميد عضوية 8 آلاف صيدلاني بسبب الرسوم

الغذاء والدواء: توفر حليب "نيو كيت" وتسريع عملية تسجيل عدة بدائل له

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر نيسان إلى البنوك

مساعٍ أردنية لإعادة تَأْهيل الخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع سوريا

بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

الأردنيون يحتفلون لثلاثة أيام بعيد الاستقلال 76 - تفاصيل

الاحتلال يعتقل حامي تابوت شيرين أبو عاقلة

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

الثلاثاء، 17-05-2022 01:40 م

فيديو.. لحظة اشتعال النار بأحد افراد طاقم برنامج شهير في بريطانيا

66666666666666666


الوكيل الإخباري-أُصيب قضاة وجمهور برنامج المواهب الشهير "بريطانيا جوت تالنت" بالرعب مساء السبت الماضي، حين اشتعلت النيران في أحد أفراد طاقم البرنامج، أثناء تقديم فقرة عن عروض السيرك.

وحسب الفيديو المرعب الذي بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تمت تغطية عينَي المتسابق ستيف رولينغز وهو يلعب بشعلات النار، التي أمسكت في رأسه، قبل أن يسرع أحد أفراد الطاقم بإطفائها من رأسه، لكن في تلك اللحظة حدث ما لم يتوقعه أحد.

اضافة اعلان


فقد أخطأ المتسابق "رولينغز" ووجّه شعلة النار إلى ملابس فرد الطاقم، لتشتعل فيه النيران بصورة كبيرة، ويصاب الجميع بالرعب وهو يشاهده يتحرّك على المسرح بجنون وقد ازدادت النيران اشتعالاً فيه.


وفي محاولة يائسة منه، يلقي جسده على الأرض، ويظل يتقلب أملاً في إخماد النيران بجسده، دون جدوى.


وبينما كان ساقطاً على الأرض، تم توجيه الكاميرا لأعضاء لجنة التحكيم والجمهور الذين بدا الرعب عليهم، تساءلوا عمّا إذا كان ما يشاهدونه حقيقياً.
ولم ينقذ الرجل إلا تحرُّك أحد أفراد طاقم البرنامج، الذي استخدم طفاية الحريق وتمكّن أخيراً من إخماد النيران.


وينتهي الفيديو المرعب، بسحب ضحية الحريق خارج المسرح، دون أن تشير الصحيفة إلى حجم إصابته.


وعلّق كثيرون على المشهد المخيف، لكن امرأة زعمت أن الحريق كان خدعة مدبرة من طاقم البرنامج، وقالت: إن زوجها يشارك في البرنامج، وأخبرها بأنها فقرة تمّ التدرُّب عليها من قبل.

 

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_1_2_19_30_30_974

اغلاق مشرحة بعد تحلل الجثث وهجوم الفئران عليها في السودان

عع

فيديو.. مشهد مهيب لحظة ضرب عاصفة غبارية عنيفة مدينة عربية

download

وصف الرجل بـ"الأصلع" في هذا البلد جريمة يعاقب عليها القانون

o-A-LONELY-OLD-WOMAN-facebook

صور - معمرة أفريقية تبلغ "128 عاما" تكشف عن سر طول حياتها

1853613-gold-coins (1)

صور-شركة بريطانية تستبدل رواتب الموظفين بالذهب بدلاً من النقود

New-Baby

اب يطالب ابنه بدفع مبلغ خيالي لعدم انجاب حفيد في استراليا