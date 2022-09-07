فيديو - لقطات مرعبة لطائرتين كادتا ان تصطدما ببعضهما فوق مطار أورلاندو

الوكيل الإخباري-أظهرت لقطات جوية مرعبة لحظة أوشكت خلالها طائرة على الاصطدام بأخرى في الهواء تحمل ركاباً، من طراز بوينغ 757، فوق مطار أورلاندو الدولي بأمريكا.

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والتقط احد الركاب مقطع الفيديو من داخل الطائرة "سيسينا" وأظهر رد فعل الطيار سريع البديهة، حيث اتخذ إجراءً سريعاً للمناورة بالارتفاع أعلى طائرة الركاب التي تقلع بسرعةٍ كبيرة، بحسب ما أوردته صحيفة Daily Mail البريطانية يوم امس.



وروى الطيار مالك كلارك الواقعة المرعبة في مقابلةٍ أجراها مع قناة ABC News الأمريكية مؤخراً، حيث تحدث عن كيف اضطر لاتخاذ "إجراء مناورة" من أجل تجنب الطائرة الأضخم المحملة بالركاب، في واقعةٍ يجري التحقيق فيها بواسطة إدارة الطيران الفيدرالية.



وقال كلارك للقناة: "علمت أن الأمور لا تبدو صحيحة"، مشيراً إلى ملاحظته لطائرة الركاب وهي ترتفع سريعاً في الهواء باتجاه طائرته ذات المحرك الواحد يوم 17 آب 2022، مضيفاً: "فاتجهت يميناً على الفور وارتفعت بطائرتي بأقصى درجةٍ عمودية ممكنة، لأن معدل صعود طائرة شركة Delta أكبر بكثير من معدل صعود الطائرة التي كنت أحلق بها".



وادى قرار كلارك لتجنب الاصطدام بين الطائرتين بفارق نحو 150 متراً فقط، مما أنقذ حياة طاقم الطيران والركاب من اصطدام كاد أن يفتك بهم.



وأضاف كلارك: "كنا سنشهد تصادماً في الهواء على الأرجح لولا المناورة المُراوِغة التي نفذتها".



كما أوضح كلارك أنه كان قد بدّل ترددات الراديو ولم يكن على اتصال بأبراج المراقبة الجوية عندما مرت طائرة الركاب أسفل طائرته، مما زاد الضغوطات على الطيار؛ لأن نجاة الطائرتين كانت متروكةً في يديه بنسبةٍ كبيرة.

متداول .. لحظة مرعبة لالتقاء طائرة بأخرى جواً في امريكا pic.twitter.com/1oFZiDBTMq September 7, 2022

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