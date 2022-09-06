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الثلاثاء، 06-09-2022 03:43 م

توم كروز يقوم بحركة جريئة في الهواء على متن طائرة ..فيديو

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الوكيل الإخباري-أظهر فيديو مسرب الممثل توم كروز، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو يقف فوق طائرة تحلق فوق وادٍ بجنوب إفريقيا.

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واحتفل كروز بعيد ميلاده الستين خلال الصيف، ولا يزال يبرهن للناس أنه يقوم بحركاته الجريئة بنفسه.


وكان الممثل يصور هذا المشهد أثناء قيامه بتصوير فيلم "توب غان: مافريك"، حيث كان يتحدث عن فيلم "المهمة المستحيلة 8" المفترض أن يصدر في وقت لاحق هذا العام.


وظهر كروز وهو يقف دون وجود شيء ما يربطه على ما يبدو، مع إمساكه بالطائرة فقط بجانب طائرة أخرى، قبل انعطاف الطائرتين بشكل مفاجئ إلى اليسار مع الهبوط إلى الأسفل.

 

 

 

سي ان ان

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