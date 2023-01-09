في البحر.. شاهد إعصارًا قمعيًا في السعودية

الوكيل الإخباري - وسط تقلبات الطقس والأجواء المتغيرة التي تشهدها المملكة، فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إعصارًا قمعيًا في البحر شمال ضباء بمنطقة تبوك.

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في الوقت نفسه، يستمر تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، حيث تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية.







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اعصار قمعي في البحر

شمال

الاثنين ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

9 يناير 2023م

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. pic.twitter.com/yPd8puyyEp 🔴 فيديو متداولاعصار قمعي في البحرشمال #ضباء بمنطقة #تبوك الاثنين ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ9 يناير 2023م January 9, 2023

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