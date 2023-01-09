الإثنين 09-01-2023
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الإثنين، 09-01-2023 03:25 م

في البحر.. شاهد إعصارًا قمعيًا في السعودية

ما-المقصود-بالإعصار


الوكيل الإخباري - وسط تقلبات الطقس والأجواء المتغيرة التي تشهدها المملكة، فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إعصارًا قمعيًا في البحر شمال ضباء بمنطقة تبوك.

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في الوقت نفسه، يستمر تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، حيث تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية.


 

 

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