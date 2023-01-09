في البحر.. شاهد إعصارًا قمعيًا في السعودية

الوكيل الإخباري - وسط تقلبات الطقس والأجواء المتغيرة التي تشهدها المملكة، فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إعصارًا قمعيًا في البحر شمال ضباء بمنطقة تبوك.
في الوقت نفسه، يستمر تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، حيث تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) January 9, 2023
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اعصار قمعي في البحر
شمال #ضباء بمنطقة #تبوك
الاثنين ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
9 يناير 2023م
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