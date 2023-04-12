الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

الخطوط الجوية الملكية: أداء الشركة جيد نسبيا العام الماضي

الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد استهدف صحافيين وسياسيين

الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

وزير الخارجية يبرر عدم طرد السفير الإسرائيلي في الأردن

الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

مجلس النواب يوقف عقوبة تجميد النائب حسن الرياطي

3070 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

شكاوى من انقطاع الدجاج.. والاتحاد النوعي: تقلبات الطقس زادت أعداد وفيات الطيور

بريطانيا توسع قائمة ضد روسيا بعقوبات على نساء بارزات

21110 أشخاص التحقوا بعملهم من خلال برنامج التشغيل الوطني

الأربعاء، 12-04-2023 12:05 م

في الواقعة الأولى من نوعها.. قاض مصري يحكم على نفسه أثناء انعقاد المحكمة

320


الوكيل الإخباري - في واقعةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب؛ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، قراراً بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك في أثناء نظره إحدى الدعاوي خلال الجلسة.

اضافة اعلان


عندما يكون القاضي مثالاً للعدل والقوة
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، ورد بقرار هيئة المحكمة، أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه؛ لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به؛ ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة، وهو على المنصة أمام المتقاضين.


وعقب صدور القرار سادت حالة من الدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين الجلسة؛ كون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاضٍ وهو رئيس الجلسة أن يخل بنظامها، بل يعاقب نفسه على هذا الإخلال.

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99-1-768x476

شاهد: انفجار 'قدر كاتم' أثناء إعداد وليمة داخل استراحة في السعودية

239114

فضل صلاة التهجد

cd75108a-6a8f-4b95-bd6b-4f7a7481e034-large16x9_Sisterreunion-768x432

شاهد شقيقتان تلتقيان لأول مرة منذ 50 عاما في أمريكا

2617c224-5a2e-43d0-8034-fd61c3bd948b (1)

شيكاغو.. سقوط مفاجئ لروبوت أثناء استعراضه لمهاراته في العمل - فيديو

66666666666

فيديو - السديس يوجه كلمة من رحاب المسجد الحرام

WhatsApp-Image-2023-04-11-at-11.45.49-PM

تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول برد شديد في السعودية - فيديو