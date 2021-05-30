الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 11:36 ص

في تكساس .. موظفو صحة يُقاضون مستشفى أجبرهم على تلقّي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، أنّ مجموعة مؤلفة من 117 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى بولاية تكساس الأميركية، رفعت دعوى قضائية في محكمة بالولاية ضدّ تفويض أرباب العمل بإلزام جميع الموظفين بالتطعيم ضد كوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن موظفي مستشفى "هيوستن ميثوديست" قولهم في الدعوى القضائية، إنّ اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري يمثل خرقاً لقانون نورمبرغ، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر من دون موافقتهم.

وقالوا أيضاً إن المستشفى خيّرهم بين الحصول على لقاح أو فقدان وظائفهم، وهو ما يمثّل خرقاً لقانون الولاية، وطلبوا من المحكمة منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يتطعّموا، حسبما ذكر التقرير.

يأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة أن بإمكان الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد كوفيد-19، وسط نقص في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل تشمل التناقض أو الشك في اللقاحات.

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المصدر : النهار

 




 

 


 

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