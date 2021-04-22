الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الصحة يطمئن الأردنيين بإجراءات تخفيفية خلال الفترة القادمة

تطمينات حكومية حول القرارات القادمة

إسناد تهم لـ45 شخصا في قضية أحداث 24 آذار

غزة: 11 وفاة و1179 اصابة جديدة بفيروس كورونا

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

مطلب شعبي بصلاة العشاء والتراويح في المساجد بأسرع وقت

وزير الصحة : إعادة تشكيل لجنة الأوبئة لتصبح 15 عضوا

6 إغلاقات و 92 إنذارا لمنشآت خالفت أوامر الدفاع في عمان

الأوقاف : موعد صلاة الجمعة من الساعة 12:20 ولغاية 1:20 ظهرا

أسعار الذهب الخميس 22/4/2021

الخميس، 22-04-2021 11:09 ص

في 5 خطوات.. كيف تقود سيارتك دون إرهاق في رمضان

Dollarphotoclub_82620688


الوكيل الاخباري - يزداد الشعور بالإرهاق خلال قيادة السيارة في شهر رمضان بسبب الصيام، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

اضافة اعلان

وأفاد تقرير لموقع "بالس مباشر"، بأنه هناك بعض النصائح التي تساعد الصائمين على مواجهة الإرهاق في أثناء قيادتهم السيارة خلال فترة الصيام.

ونصح التقرير بتجنب تناول وجبات دسمة أو ثقيلة في وجبة السحور، لأنها تساعد في الشعور بالتعب والإرهاق خاصة مع موجة الحر الشديدة.


كما نصح التقرير بتقليل فترة قيادة السيارة، مشيرا إلى أن القيادة المستمرة تفقد التزكيز والقدرة على التحكم بعجلة القيادة.


وأوضح التقرير أن فتح جميع الأبواب والنوافذ وفتحة السقف، لفترة قليلة لا تتعدى الدقائق قبل تشتغيل السيارة، يفرغ الهواء الساخن منها.


ومن الضروري فتح النوافذ الزجاجية بعد التحرك لخروج الهواء الساخن، وذلك قبل تشغيل مكيف الهواء.


ويجب ألا يتعدى الفارق بين درجات الحرارة في الخارج والداخل أكثر من 6 درجات.
وأكد التقرير أنه يجب التأكد من سلامة بطارية السيارة، لأن الطاقة التي تحتاجها قطع السيارة المختلفة قد تتضاعف خلال القيادة في الأجواء مرتفعة الحرارة.


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مشاوي

روسيا.. ارتفاع أسعار المواد اللازمة للشواء

تونس

تبرعت بـ'تحويشة العمر'.. فيديو ملهم لعاملة مطبخ تونسية

c1_3581845

عامل نظافة ينقذ لقيطا من الموت في السعودية

5e467de74236042cdf0b03e4

العثور على كوكب عملاق يبعد مسافة هائلة عن نجمه

639736_0

القبض على سيدة قامت بعملية احتيال تقدر بنصف مليار جنيه في مصر! - صورة

المنسف-الاردني-باللبن

طلاق عروس أردنية في ثاني أيام زواجها والسبب.. المنسف !

أخبار متعلقة
d5b3282a1a0ae98216404a4ddf594c7f

احذروا قلة النوم في رمضان!

عطر

هل يفسد استعمال العطور الصيام؟

thumb

خطأ شائع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام

وزيرررر

وزير عربي بطلاً لمسلسل رمضاني

6062f27f4c59b77c8d087549

أول جهة عربية تعلن عن موعد حلول أول أيام رمضان