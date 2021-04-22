في 5 خطوات.. كيف تقود سيارتك دون إرهاق في رمضان

الوكيل الاخباري - يزداد الشعور بالإرهاق خلال قيادة السيارة في شهر رمضان بسبب الصيام، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وأفاد تقرير لموقع "بالس مباشر"، بأنه هناك بعض النصائح التي تساعد الصائمين على مواجهة الإرهاق في أثناء قيادتهم السيارة خلال فترة الصيام.



ونصح التقرير بتجنب تناول وجبات دسمة أو ثقيلة في وجبة السحور، لأنها تساعد في الشعور بالتعب والإرهاق خاصة مع موجة الحر الشديدة.



كما نصح التقرير بتقليل فترة قيادة السيارة، مشيرا إلى أن القيادة المستمرة تفقد التزكيز والقدرة على التحكم بعجلة القيادة.



وأوضح التقرير أن فتح جميع الأبواب والنوافذ وفتحة السقف، لفترة قليلة لا تتعدى الدقائق قبل تشتغيل السيارة، يفرغ الهواء الساخن منها.



ومن الضروري فتح النوافذ الزجاجية بعد التحرك لخروج الهواء الساخن، وذلك قبل تشغيل مكيف الهواء.



ويجب ألا يتعدى الفارق بين درجات الحرارة في الخارج والداخل أكثر من 6 درجات.

وأكد التقرير أنه يجب التأكد من سلامة بطارية السيارة، لأن الطاقة التي تحتاجها قطع السيارة المختلفة قد تتضاعف خلال القيادة في الأجواء مرتفعة الحرارة.







المصدر : سبوتنك