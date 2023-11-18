السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

الصفدي يكشف حقيقة ارسال قوات عربية إلى غزة

الصفدي: حرب الاحتلال على غزة عدوان سافر

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

قفزة على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر الشراء

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

السبت، 18-11-2023 09:38 ص

قبعة نابليون للبيع بمزاد في فرنسا.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

Screenshot 2023-11-18 083656


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم الأحد.

وتشمل العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي، طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.

اضافة اعلان


وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.

 

وتمت استعادة القبعة المعروضة للبيع لأول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون وأحد رفاقه في العديد من المعارك، بما في ذلك معركة واترلو، وفقا لما ذكره البائعون بالمزاد.


ثم مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها نويزي.


وأمضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعرف-على-أنواع-شباك-الصيد

شاهد ثعبان ضخم طوله متران داخل شباك صيد أسماك في السودان

_copyصاعقة_(3)

فيديو مروّع لامرأة... ضربتها صاعقة رعديّة وتُوفيت على الفور في كولومبيا

1572515512_209_28023_825x510

في اليوم العالمي له.. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

resize

قصة مغامر يعيش مع لبؤة منذ 11 عاما في أفريقيا - صور

طريقة_اكل_فاكهة_الافوكادو

توفر الكثير.. حيلة بسيطة لحفظ الأفوكادو

2023_10_06_05_04_22

أطباء يعثرون على إبرة في دماغ امرأة منذ 80 عاماً في روسيا - صورة

أخبار متعلقة
3ipj-16-730x438

لوحة 'امرأة الساعة' لبيكاسو تُباع بمبلغ قياسي في نيويورك - صورة