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الخميس، 21-01-2021 02:29 م

قرية كبيرة للبيع بسعر شقة صغيرة !

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الوكيل الاخباري - يتحدث وكلاء عقاريون في المملكة المتحدة عن فرصة مغرية تتمثل في قرية تاريخية خلابة معروضة للبيع بالكامل في ويلز بسعر لا يقبل المنافسة.

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والقرية التي تدعى "أبيرليفيني" تقع في شمال ويلز وتضم 16 منزلاً وكوخاً بالإضافة إلى عشرات الأفدنة من الأراضي الزراعية. 

 

وجذبت القرية الخلابة اهتمام الكثيرين لشرائها منذ طرحت للبيع عام 2016، لكنها لم تباع حتى الآن، لكن وكلاء العقارات يصرون على أن عام 2021 هو العام الذي سيتم فيه إتمام هذه الصفقة.

 

لدى طرحها في السوق لأول مرة عام 2016، تم تقييم القرية بسعر 1.5 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليوني دولار)، لكن هذا السعر تم تخقيضه لاحقا، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

 

وتم تخفيض السعر ليصبح 350 ألف جنيه إسترليني (480 ألف دولار)، مما يجعله نفس سعر شراء شقة صغيرة من غرفتي نوم في حي نايتسبريدج في لندن.

 

وجميع عقارات القرية مؤجرة حالياً، وكانت تضم في السابق عمالاً يعملون في محجر قريب كان مملوكاً لعائلة جون لويد، المدير الإداري لشركة «إنيغو جونز آند كو»، التي اشترت الموقع في الستينيات.

 

ثم باعت الشركة المحجر في أبريل/ نيسان 2016 وطرحت المنازل للبيع بعد بضعة أشهر.

 

وقال الوكيل العقاري ديفيد هاردي، إن أحدث محاولة للبيع فشلت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مدعياً أن "الطبيعة المعقدة للحزمة" كانت مسؤولة عن فشل غالبية عمليات البيع.


ورغم أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ السوق بشكل أكبر، فإن هاردي أكد أن عدداً من الأشخاص قد أعربوا عن اهتمامهم بالقرية العام الماضي. 

 

وتابع قائلاً: "في الواقع، يمكن أن تكون قيود (كورونا) شيئاً جيداً، لأنها تميل إلى جعل الناس يطلبون أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الممتلكات قبل الالتزام بالنظر فيها... إنها طريقة جيدة بالنسبة لنا لقياس مدى جدية أي مشترين محتملين".

العين الاخبارية





 




 

 


 

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