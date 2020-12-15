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الثلاثاء، 15-12-2020 01:40 م

قطة تنجو من الموت بعد مرورها تحت سيارة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة نجاة قطة من الموت دهسًا تحت عجلات سيارة متحركة بأعجوبة، وذلك عقب مرورها أسفل السيارة أثناء انطلاقها على أحد الطرق المزدحمة في بريطانيا.


حيث ظهرت القطة على نحو مفاجئ وركضت أسفل مركبتها، لكنها سارعان ما استدارت وركضت بعيدًا عن السيارة من بين إطاراتها قبل ثوانٍ معدودة من تعرضها للدهس، وتوجهت إلى جانب الطريق.

و لم تتعرض القطة لأي أذى جراء ما حدث، حيث ركضت مسرعة إلى جانب الطريق وقفزت فوق حاجز معدني وواصلت الركض بعيدًا عن الطريق المزدحم بالسيارات.

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المصدر  : صدى البلد 



 




 

 


 

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