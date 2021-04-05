كواليس صناعة الأزياء الفرعونية في موكب المومياوات الملكية

الوكيل الإخباري - انبهر العالم أجمع السبت، بحفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وشهد برنامج الحفل استعراض شارك فيه عدد كبير من الشباب الذين ارتدوا أزياء مستوحاة من الزي الفرعوني وإكسسوارات فرعونية من تاج وأحزمة مطلية بالذهب، أبهرت المشاهدين وجعلتهم يشعرون كما لو أن آلة الزمن عادت بهم للوراء لحضور موكب فرعوني لأحد الملوك أثناء انتقاله من التحرير لمنطقة الفسطاط.

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ووراء تنفيذ تصميم الإكسسوارات عدد من المصممين الشباب الذين يتمتعون بحس فني، وحب عميق لبلدهم، منهم يمنى راشد، الطالبة بالسنة النهائية بأحد المعاهد الخاصة للفنون التطبيقية، والتي تحدثت لـ"اليوم السابع" عن كواليس تنفيذ الإكسسوارات الفرعونية للعارضين بموكب نقل المومياوات الملكية.



وقالت يمنى:"أنا عملت تحت إشراف مصممة الإكسسوارات ياسمين عبدالوهاب، ودكتور خفاجي مصمم الملابس، وهما مصممي الأزياء والإكسسوار للعارضين بالحفل، وشاركت أنا ومجموعة من زملائي في تنفيذ الإكسسوارات بداية من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي".



وتابعت يمنى التي تعمل أيضاً بمجال تصميم الملابس السينمائية :"شاركت في تنفيذ جميع قطع الإكسسوارات من تيجان وأحزمة، أنا وزملائي مثل منة أحمد و هبة شبانة، وغيرهم من الزملاء الذين شاركوا في تصميم إكسسوارات العارضين المشاركين في عرض موكب المومياوات الملكية ".



شعرت يمنى بالسعادة عند مشاهدة ثمار عملها هي وزملائها السبت في الحفل موكب المومياوات الملكية، حيث قالت :"فرحت جداً وأنا أتفرج على الموكب والاحتفال، الذي تم بمجهود عدد كبير من المتخصصين في عدة مجالات لمدة شهور."



واضافت: " سعدت لمعرفة أن الإكسسوارات قد اعجبت المشاهدين، لأنها نتاج لسهرنا وعملنا وتعبنا فى تنفيذ تصميم كل تفصيلة من الإكسسوارات التي ظهرت على العارضين، والتي صممت بكل حب لبلدنا مصر".



وعن كواليس تنفيذ الاكسسوارت، قالت يمنى:" استخدمنا خامات جديدة وكل الإكسسوارات شغل يدوي بكل تفاصيلها وهذا كان أكبر تحدي إذ كان علينا توحيد عملنا وفي النفس الوقت تنفيذه بطريقة مميزة، وعلى المستوى الشخصي، كنت أحاول التوفيق بين عملي في تنفيذ الإكسسوار ودراستي في الجامعة وعملي الخاص ".

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