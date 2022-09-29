الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

المواصفات تشارك بالاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الخميس

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالديسة

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة

ارتفاع كبير على مشتريات الذهب في الاردن

إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 09:38 ص

لقطات مذهلة ترصد تشكّل إعصار إيان من الفضاء .. فيديو

1


الوكيل الإخباري-أظهرت صور الأقمار الصناعية إعصار إيان وهو يتشكل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تشكل كعاصفة استوائية في جنوب البحر الكاريبي في 23 سبتمبر.

اضافة اعلان


تقدم إيان عبر البحر الكاريبي قبل أن يتحول إلى إعصار مداري في 26 سبتمبر، بينما وصل الإعصار إلى اليابسة في كوبا في 27 سبتمبر متجهًا إلى فلوريدا.


والتقطت مقاطع العواصف الرعدية حول مركز الإعصار مع عبوره خليج المكسيك.
من المتوقع أن يكون إيان أقوى عاصفة مسجلة تصل اليابسة في الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا.


 

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فيديو .. عروس تراقص عريسها بالساطور في مصر

upload_1664276282_1546176489

آثار فيضانات دورية في سهول المريخ

image (4)

نوع نادر من الماس يكشف أسرار الماء

FdslTmkagAADM4N

فيديو.. منازل قابلة للطي في امريكا بتكلفة باهظة

222

نهاية مأساوية .. ثعبان يهاجم سيدة في مصر

كيف_يعمل_الصراف_الالي

بريطانيا .. خلل في صراف آلي يمنح شخصاً مليون دولار