لقطات مذهلة ترصد تشكّل إعصار إيان من الفضاء .. فيديو

الوكيل الإخباري-أظهرت صور الأقمار الصناعية إعصار إيان وهو يتشكل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تشكل كعاصفة استوائية في جنوب البحر الكاريبي في 23 سبتمبر.

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تقدم إيان عبر البحر الكاريبي قبل أن يتحول إلى إعصار مداري في 26 سبتمبر، بينما وصل الإعصار إلى اليابسة في كوبا في 27 سبتمبر متجهًا إلى فلوريدا.



والتقطت مقاطع العواصف الرعدية حول مركز الإعصار مع عبوره خليج المكسيك.

من المتوقع أن يكون إيان أقوى عاصفة مسجلة تصل اليابسة في الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا.

سي ان ان

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