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الثلاثاء، 24-01-2023 10:59 ص

لهذا السبب..كوريا الجنوبية تكافىء شاربي القهوة ماليا

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الوكيل الإخباري - قررت حكومة كوريا الجنوبية مكافأة مواطنيها مقابل موافقتهم على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب ‏قابلة لإعادة الاستخدام.‏

أعلنت وزارة البيئة في سيئول، يوم الأحد، أن المستهلكين سيحصلون على 300 وون (0.24 دولار أمريكي) في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب يشترونه في كوب قابل لإعادة الاستخدام في المقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات.

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وبموجب البرنامج، سيتم دفع نقاط "الحياد الكربوني" (300 وون)، عندما يشتري المستهلكون مشروبا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.


وهناك حد أقصى لنقاط "الحياد الكربوني" المستحقة شهريا، هو 70000 وون، وتوفر وزارة البيئة الكورية الجنوبية رابطا إلكترونيا لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج.


كما أشارت الوزارة إلى أنه بموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في حاويات شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.

 

البيان 

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