مأساة طفل مصري يعاني من مرض نادر يذيب جسمه - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت أم مصرية، عن معاناة طفلها مع مرض نادر، لافتة إلى رحلتها المريرة بين الأطباء، في سعيها للوصول إلى علاج ابنها.



عانى الطفل المصري مصطفى، "أياما كلها معاناة وآلام، جراء مرض أصابه منذ سنوات، حيث أنه لم يلبس ثوب العافية منذ إصابته بمرض نادر لا يستجيب معه جسده للطعام والشراب، وبات يتألم من الجوع ولم يذق طعم الراحة حتى تبدلت ملامح وجهه في الفترة الأخيرة وأصبح جسده هزيلا".

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وأضافت: "سافرت بيه إنجلترا والمجر، وقالوا إنه مش هيمشي ولا هيعرف ينطق بسبب تأثر مراكز المشي والكلام، عرفنا وهو عمره سنتين إنه بيعاني من نقص في الأكسجين"، مشيرة إلى أنها "لم تترك طبيبا إلا وعرضت عليه مصطفى، الذي ظل يتلقى العلاج لسنوات ولكن دون فائدة، لأنهم لم يعرفوا حقيقة المرض في البداية".



وبعد استشارة أطباء عدة، توصلت الأم إلى بداية طريق علاج ابنها، بعدما علمت أنه مصاب بمرض "فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة"، المعروف باسم "SIBO"، ما تسبب في إصابته بشلل في الجهاز الهضمي، موضحة أن حالة ابنها "لا تعالج إلا بزراعة جهاز هضمي".



وأوضحت الأم قائلة: "شكله أصغر من سنه بكتير وبيبان ابن 7 سنين رغم أنه 17 عاما..في الوقت الحالي بيعاني من حالة انسداد زائف في البطن بيظهر ويروح، وعدم القدرة على البلع، وكمان الجسم مش بيمتص الأكل، وفي خلال 5 شهور حصل تغير كبير في الوزن والشكل والموضوع بيزيد"، مشيرة إلى أنه "وفقا لتقارير طبية، يحتاج الطفل إلى جراحة عاجلة من أجل زراعة جهاز هضمي بعدما خضع لواحدة لإزالة القولون بعد أن أصابته غرغرينا".







البيان