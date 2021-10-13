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الأربعاء، 13-10-2021 09:51 ص

ماعز تشارك في العرض العسكري اثناء الاحتفال بالعيد الوطني الإسباني - فيديو

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الوكيل الإخباري - أصبح ماعز الفيلق الإسباني مرة أخرى محور الاهتمام أثناء العرض العسكري السنوي في مدريد بمناسبة العيد الوطني الذي أقيم أمس الثلاثاء.

ويعتبر مرور جنود الفيلق الإسباني، الذي يترأسه جالب الحظ وهو الماعز، من أكثر اللحظات المنتظرة في العرض العسكري التقليدي، وفق "روسيا اليوم".

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وتنظم القوات المسلحة الإسبانية عرضًا عسكريًا تقليديًا كل عام في 12 أكتوبر في اليوم الوطني الإسباني إحياءً لذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا العام 1492.

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