مزاد بمبلغ خيالي لبيع القبر المجاور لمدفن مارلين مونرو‎‎ - صور

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنه سيتم بيع قبر من الغرانيت في حديقة قرية ويستوود ميموريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكيّة المخصص لمدافن النجوم بسعر خيالي.

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اما سبب ارتفاع سعر هذا القبر الذي سيتم بيعه من قِبل عائلة الملحن المسرحي جيري هيرما، فهو لأنه يجاور مدفن الممثلة العالمية مارلين مونرو ومدفن الصحافي هيو هيفنر.



ويبدأ سعر البيع في المزاد العلني للقبر من 2 مليون دولار أمريكي، على أن يرتفع المبلغ خلال المزاد بطبيعة الحال.



ويعود هذا القبر للملحن جيري هيرمان، والذي قام بشرائه عام 1997 ليدفن فيه، وبلغ سعره حينذاك 75 ألف دولار.











المصدر - الفن