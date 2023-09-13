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الأربعاء، 13-09-2023 11:23 م

مشاهد تحبس الأنفاس.. ناجي مصري يروي تفاصيل مرعبة عن دانيال

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الوكيل الاخباري- روى ناجي مصري من كارثة إعصار "دانيال" وانهيار سدين في درنة، تفاصيل مروعة لما حصل واصفا ما شاهدوه بـ"يوم القيامة" فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بهم وكأنهم في حالة "غيبوبة".

وأجرت بوابة "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان "رأيت الموت بعيني.. مصري ناج من إعصار دانيال في ليبيا يروي تفاصيل لحظات الرعب"، ويكشف فيه أحد العائدين من ليبيا، ما رآه خلال إعصار "دانيال" الذي أودى بحياة الآلاف، في مدينة درنة بليبيا.

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وقال الناجي عبد الرحمن هلال زهري، ابن محافظة المنيا، في البداية كنت أنا ومجموعة من الشباب موجودين في حوش بمدينة درنة، وفجأة بدأت السماء تمطر، واشتدت الأمطار حتى أصبحت غزيرة، وما هي إلا دقائق وتفاجأت بكمية مياة كبيرة تضرب المبنى.

وأضاف وقد بدت على محياه مظاهر التعب الجسدي والنفسي: "كنت متواجدا في الطابق الأرضي ولشدة ارتفاع مستوى سطح المياه وصلت إلى الطالبق الخامس لأعلى المبنى"، واصفا المشهد بـ"يوم القيامة".

وتابع هلال زهري: "كنت أنا وشقيقي أعلى المبنى، والإعصار دمّر المدينة بالكامل، وجثث الغرقى طفت أعلى أسطح المباني، فلولا ستر الله لما عُدنا إلى المنزل".

وقال ابن قرية "المشارقة القبلية"، شمال مركز سمالوط": "ذهبت نقودنا وذهبت كل الهدايا وراحت الدنيا كلها مع الإعصار ونحن لسنا قادرين على استيعاب الدمار اللي حصل"، على حد تعبيره.

يشار إلى أنه مساء الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن مناطق درنة وشحات والبيضاء مناطق "منكوبة"، وطالب الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم.

وأحدثت العاصفة "دانيال" دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

 




 

 


 

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