مشهد غريب.. كويتي أخرج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه تحت الخرسانة

الوكيل الإخباري - هل سمعت بالمثل القائل إن القطط لديها 7 أرواح، ربما هذه الأسطورة الشائعة ورغم عدم صحتها هناك أسباب وراء إطلاقها ومنها هذه القصة الغريبة صعبة التصدق.

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فقد تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعاً مصوراً يُظهر شاباً كويتياً وهو يخرج قطاً من تحت الأرض بعد أسبوع من صب الخرسانة.

فيديو / شاب كويتي يعثر على قط تحت الارض على قيد الحياة بعد اسبوع من صب الخرسانة. pic.twitter.com/KtH2rcTLd2 June 25, 2023

وأثار هذا الفيديو استغراب الناشطين الذين أعربوا عن عدم تصديقهم للحادثة التي يصعب تفسيرها.



في حين عبّر العديد منهم عن استغرابهم من قدرة القط على البقاء تحت الارض لمدة طويلة دون وجود ماء.





وأشار بعضهم إلى أن القط لا يستطيع البقاء بدون ماء لأكثر من 3 أيام، مما أثار شكوكهم في صحة الفيديو.



في موازاة ذلك لا يوجد معلومات إضافية حول مصدر الفيديو أو صحته، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية بشأن هذا الحدث.

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