مشهد يحبس الأنفاس لإنقاذ طفلة معلقة بشرفة بناية في كازاخستان-فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لانقاذ طفلة كادت ان تسقط من الطابق الثامن في كازاخستان .



وفي التفاصيل ، نقلت وسائل اعلام عن ادارة حالات الطوارئ في البلاد، ان الطفلة كانت تتدلى من النافذة من منزل ذويها بالطابق الثامن باحدى العمارات السكنية، ولم تستطع الصعود مرة أخرى إلى الشقة.





وتم إنقاذ الطفلة من قبل رجل يعيش في المبنى نفسه في مشهد يحبس الانفاس ودقائق مرت طويلة على الطفلة ومنقذها.

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