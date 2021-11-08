الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق مبادرة في إربد لمواجهة العنف المدرسي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

لجنة الاوبئة تدعو لأخذ جرعة ثالثة معززة

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

الحكومة : الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة

الإثنين، 08-11-2021 07:33 م

مصري يدخل محطة سكة حديد بحماره

image


الوكيل الاخباري - في واقعة غريبة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط عامل دخل محطة سكك حديد أشمون في المنوفية يمتطى حمارا على رصيف المحطة لشراء شريحة هاتف محمول.

اضافة اعلان


إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان أن "المتابعة الأمنية رصدت أمس الأحد تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بركوب "حمار" على رصيف المحطة، وقد بدا وكأنه يؤدي مشهدًا في فيلم كوميدي في مصر .

بالفحص تبين أن ذلك الشخص مسن - مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، قام بالدخول بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة، وتم ضبطه بمعرفة الأمن الإداري بالمحطة وتغريمه مبلغًا ماليًّا وصرفه عقب ذلك.


وللسكك الحديدية في مصر قصص طريفة مع الحمير، منها حينما فوجئ قائد أحد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة، قبل شهر، بحمار مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، واضطر لإيقاف القطار وإنقاذ حياة الحيوان وركاب القطار ثم استكمل رحلته إلى العاصمة.

 

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
FDqcf62XoAANfIP

شاهد...أول امرأة صينية تسير في الفضاء لمدة 6 ساعات كاملة

5624512_1511120070

عودة الأميرة شارلين الى موناكو بعد غياب دام سبعة أشهر - صورة

اجمل-اسماء-اولاد-ذكور-جديدة-2019-مع-معانيها

أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الخاء ومعانيها

كابتشينو-منزلي-..

أفضل حبوب القهوة في العالم في مناسبة اليوم العالمي للكابتشينو

33-GettyImages-154260931-216706f

عالم مصريات يكشف عن تفاصيل لغز فرعوني جديد

image_750x_6188e00e0cbe6

شاهد ...لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار