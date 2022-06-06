مصر.. طبيب يطلب مبلغ كبير من مريض لعلاجه عبر واتس آب

الوكيل الإخباري-انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكوى ضد طبيب في مصر ، يدعي أنه متخصص في أمراض القلب، ويتواصل مع المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاجهم، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية كبيرة عبر حسابه البنكي.

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وقال أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى في منشور له عبر فيسبوك، إن أحد المرضى يعاني من آلام في الصدر تواصل مع الطبيب وطلب منه مبلغا قدره 30 ألف جنيه مصري يتم تحويلها على حسابه البنكي مقابل متابعة حالته الصحية من خلال الواتس آب وبدون فحص سريري.



و تابع : وعندما ارسل اليه المريض رسم القلب فيه جلطة حادة في القلب بلغه انه لا يحتاج الي قسطرة عاجلة و يكفي العلاج الدوائي فقط ،هذة جريمة مكتملة الاركان اهمال طبي و نصب و احتيال و ممارسة الطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي



و اختتم حديثة : المحادثة كلها مسجله و فيها كمان فويس نوت بصوت الطبيب لم يتم تحميلها علي الفيس.

صدى البلد

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