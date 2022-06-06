مشهد طريف.. توقيف حمار وصاحبه في مصر

الوكيل الإخباري - واقعةٌ طريفة بالصور، شَهِدتها مدينة نجع حمادي، جنوبي مصر؛ إذ ضبطت الوحدة حمارًا ومالكه بسبب مخالفة يومية، ترتبت عليها شكوى من شركة الغاز؛ بسبب ربط الحمار في غرفة تحكم خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة.

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة لمركز نجع حمادي، أن الوحدة تَلَقّت بلاغًا من شركة الغاز الطبيعي وعشرات المواطنين، بشأن اعتياد مُزارع ربط حماره في غرفة التحكم الرئيسية للغاز.



وتابع "عبد الشافي" قائلًا: "تكررت الشكاوى من المواطنين والشركة؛ بسبب عن اعتياد المزارعين ربط الحمير في بوابة غرفة التحكم وفي خطوط المواسير والمحابس؛ وهو ما يمثل إزعاجًا وخطورة محتملة، واستتبع ذلك تدخل الشرطة واتخاذ إجراء بتوقيف حمار وصاحبه في واقعة أخيرة، والتنبيه على صاحب الحمار بعدم تكرار الأمر".

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