الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الأمعري في رام الله

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض لقاء السفير الأوكراني في بلادها

من يحتاج إلى التطعيم ضد جدري القردة؟

كازاخستان: 77,18% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

إصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح بين أجانب في اسطنبول

وفيات الإثنين 6-6-2022

السعودية تصدر بيانا بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

الإثنين، 06-06-2022 08:14 ص

مشهد طريف.. توقيف حمار وصاحبه في مصر

حمار


الوكيل الإخباري - واقعةٌ طريفة بالصور، شَهِدتها مدينة نجع حمادي، جنوبي مصر؛ إذ ضبطت الوحدة حمارًا ومالكه بسبب مخالفة يومية، ترتبت عليها شكوى من شركة الغاز؛ بسبب ربط الحمار في غرفة تحكم خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة.

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة لمركز نجع حمادي، أن الوحدة تَلَقّت بلاغًا من شركة الغاز الطبيعي وعشرات المواطنين، بشأن اعتياد مُزارع ربط حماره في غرفة التحكم الرئيسية للغاز.


وتابع "عبد الشافي" قائلًا: "تكررت الشكاوى من المواطنين والشركة؛ بسبب عن اعتياد المزارعين ربط الحمير في بوابة غرفة التحكم وفي خطوط المواسير والمحابس؛ وهو ما يمثل إزعاجًا وخطورة محتملة، واستتبع ذلك تدخل الشرطة واتخاذ إجراء بتوقيف حمار وصاحبه في واقعة أخيرة، والتنبيه على صاحب الحمار بعدم تكرار الأمر".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1l3P-DgzE6ip4Ton

فيديو .. طفل ينفذ سطواً مسلحاً على محطة وقود في أمريكا

و

70 شركة بريطانية تجرب نظام العمل 4 أيام أسبوعياً بدون خفض الأجور

ط

مصر .. رد فعل زوج عروس كفر الدوار بعد إهانته

9999999999999

أمريكا .. سيدة تفوز بكنبة مجانًا وتعثر على مبلغ خيالي بداخلها

image

صورة رجل بحالة إغماء في المسجد النبوي تجتاح مواقع التواصل .. والسعودية توضح

ام

"ما إلك غيري" .. سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد

أخبار متعلقة
ط

مصر .. رد فعل زوج عروس كفر الدوار بعد إهانته

ء

من كثرة الجراحات التي أجراها.. وفاة طبيب داخل غرفة العمليات في مصر

طريقة-سحب-فلوس-من-الصراف-بدون-بطاقة

صراف آلي يمنح المتعاملين ضِعف المبلغ المسحوب في مصر

كون

اكتشاف جديد ونادر في مصر- تفاصيل

ثقب

خبير فلكي يكشف حقيقة صورة ثقب أسود يلتهم الأرض

image

فيديو -لحظة مصرع فتاة اثر انقلاب سيارة في مصر