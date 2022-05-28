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السبت، 28-05-2022 12:21 م

صراف آلي يمنح المتعاملين ضِعف المبلغ المسحوب في مصر

طريقة-سحب-فلوس-من-الصراف-بدون-بطاقة


الوكيل الإخباري-تفاعل رواد التواصل الاجتماعي في مصر مع خبر طريف يتعلَّق بخلل غريب من نوعه أصاب أحد أجهزة الصراف الآلي بمحافظة الأقصر.

وأفاد المنشور المتداول على «فيسبوك» أن الخلل التقني تسبب في أن الجهاز أصبح يمنح المتعاملين ضعف المبلغ المسحوب.

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وجاء في المنشور المتداول: «حدث بالفعل في صعيد مصر، ماكينة الصراف الآلي بمنطقة سنترال أرمنت، اللى كان يروح يسحب بالكارد ألف، كانت بتطلع له 2000 جنيه».


وعلَّق بعض المتفاعلين على المنشور بقولهم: «كأن الماكينة حاسة بظروف الناس».


وأُرفق لافتة مع المنشور دوِّن عليها: «هام وعاجل، على جميع العملاء الذين تم صرف مبالغ لهم بالخطأ يوم الخميس الماضي بماكينة سنترال أرمنت، رد المبالغ لتجنب المسائلة القانونية».

 

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