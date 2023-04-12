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الأربعاء، 12-04-2023 02:36 م

مطعم بالهند يستضيف زبائنه 'خلف القضبان'

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الوكيل الإخباري - يضع مطعم مصمم على طراز سجن في بنغالورو بولاية كارناتاكا الهندية زبائنه «خلف القضبان» ويقيم على خدمتهم نوادل يرتدون زي السجناء تحت إشراف رجال يرتدون زي الشرطة.

هذا المطعم الفريد أثار إعجاب أحد مرتاديه فشارك مقطعاً عنه على «تويتر»، يظهر رجلاًً يدخل المطعم عبر باب مصنوع من قضبان حديدية سوداء، وصولاً إلى مساحة محاطة بالزنازين، حيث يمكن مشاهدة رجل بزي الشرطة يتلقى أوامر الطعام، وأشخاص يرتدون زي نزلاء السجون يقدمون الطعام.

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وفي المطعم الذي يدعى «سنترال جايل» هناك مساحة مخصصة أيضاً لالتقاط الصور، حيث بإمكان ضيوف المطعم التقاط صور لهم مقيدي اليدين خلف القضبان أو أخذ صورة مع «رجال الشرطة ونزلاء السجون».


كما أن الأطباق المقدمة في المطعم مماثلة لتلك في السجون. فهناك دجاج اندرا ودجاج تيكا وشاباتي، ولكن تلك الأطباق، حسب أحد رواد المطعم، لذيذة ولكنها مكلفة للغاية.


ومنذ مشاركة المقطع الترويجي للمطعم، شاهده أكثر من 37 ألف شخص على «توتير» خلال 5 أيام، وأعجب العديد من مستخدمي الانترنت بفكرته.

 

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