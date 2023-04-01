حاولا نهب مقر عملهما السابق فسقطا من السقف في امريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - تلقت الشرطة الأمريكية بلاغا بأن شخصين يحاولان سرقة مطعم، وقد أظهر فيديو المراقبة مشتبه بهما وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق.

اضافة اعلان

مع اقتراب الضباط، يقول المحققون إن المشتبه بهما قررا الصعود إلى السقف. وتوضح إحدى مقاطع المراقبة اللحظة التي انهارت فيها ألواح السقف. سقط كلا اللصين على الأرض.





بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة إن ضابطا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.



واعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.







Story: pic.twitter.com/w4fugxUGqW NEW: Video shows would-be burglars crashing through the ceiling of a Qdoba at Bayshore Mall earlier this month.Story: https://t.co/ae84c2qSFr March 28, 2023

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة