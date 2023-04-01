السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 11:22 ص

حاولا نهب مقر عملهما السابق فسقطا من السقف في امريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تلقت الشرطة الأمريكية بلاغا بأن شخصين يحاولان سرقة مطعم، وقد أظهر فيديو المراقبة مشتبه بهما وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق.

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مع اقتراب الضباط، يقول المحققون إن المشتبه بهما قررا الصعود إلى السقف. وتوضح إحدى مقاطع المراقبة اللحظة التي انهارت فيها ألواح السقف. سقط كلا اللصين على الأرض.

بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة إن ضابطا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.


واعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

 

 

 

روسيا اليوم

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