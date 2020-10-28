مغامر بريطاني يقفز من طائرة هليكوبتر بدون معدات أمان.. صور

الوكيل الإخباري _ على طريقة افلام الأكشن نفذ المغامر البريطاني جون بريم"،البالغ من العمر 34 عاما مغامرته التي حقق من خلالها رقمًا قياسيًا عالميًا ، حيث انه قفز من طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع 131 قدمًا في المياه بدون مظلة أو باراشوت .





وقد نُقل في اثر ذلك إلى مستشفى للخضوع لفحص طبي وتلقي الرعاية اللازمة ، وذلك بعد ان قفز لمدة 4 ثوان تقريبًا حتى ارتطم بالمياه.





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وسجل رقمًا قياسيًا لـ"أعلى قفز حر في المياه من طائرة"، كما حقق رقمًا قياسيًا للقفز الحر في المياه البريطانية.





واشار "جون بريم"، الى انه تمكن من تنفيذ مغامرته بعد تدريب استمر على مدار عام ونصف.









المصدر : صدى البلد

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