مفاجآت يكشفها تركي آل الشيخ في موسم الرياض المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مفاجآت تخص معالم موسم الرياض الجديد الذي سينطلق في الـ20 من الشهر الجاري.

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فتحدث تركي بمؤتمر صحفي عن وجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا عربيا وعالميا.



كما أشار إلى وجود بطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية.

المصدر - الفن