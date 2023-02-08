الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

مع تعمق المنخفض.. الأردنيون عالقون في أماكن عملهم

الخارجية تستجيب لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 130 ألف دينار لمراكز التدريب المهني

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%

الأربعاء، 08-02-2023 09:51 ص

مقعدك في الطائرة يحدد فرص نجاتك إذا وقع حادث

download


الوكيل الإخباري - رغم أن احتمالات الوفاة في حادث تحطم طائرة هو حوالي واحد من كل 11 مليونا، فإن التأثير المدمر لمثل هذه الحوادث يجعلها محط اهتمام دائما ومصدر خوف للكثيرين، لذا تناولت العديد من الدراسات فرص النجاة ومدى اعتمادها على موقع مقعد الجلوس.

وكشف خبير طيران عن معدل وفيات بنسبة 44 في المائة، للمسافرين الجالسين في مقاعد الممر في منتصف الطائرة، مقارنة بـ 28 في المائة لنفس المقاعد في الخلف.

اضافة اعلان


وقال الأستاذ في جامعة سنترال كوينزلاند، دوج دروري، لموقع " The Conversation"، إنه "نظرا لأن مقاعد الممر لا توفر حاجزا من جانب واحد، فيزيد احتمال اصطدام الراكب".

وأضاف أنه "قد يكون للمسافرين حظا أفضل في البقاء على قيد الحياة، في المقاعد الوسطى ومقاعد النافذة في الجزء الأوسط من الطائرة"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "فرص الوفاة في حادث طائرة لها علاقة أقل بمكان جلوسك، وأكثر ارتباطا بالظروف المحيطة بالحادث".

 

واستطرد موضحا أنه في عام 1989، تحطمت الرحلة 323 لشركة "يونايتد" في مدينة سيوكس بولاية آيوا الأميركية، نجا منها 184 راكبا من أصل 269، معظمهم كانوا جالسين خلف الدرجة الأولى بالقرب من مقدمة الطائرة.


ووجد تحقيق دام 35 عاما أجرته مجلة "TIME" أن المقاعد في الثلث الخلفي للطائرة بها معدل وفيات بنسبة 32 بالمائة، مقارنة بـ 39 بالمائة في الثلث الأوسط، و38 بالمائة في الثلث الأمامي.


وأفادت دراسة من جامعة "غرينتش"، أن الكثير من الناجين من حادث تحطم، يجلسون بالقرب من مخرج الطوارئ، لأن لديهم طريق أسرع للخروج من الطائرة.


ووجد الباحثون أن المقاعد فرب مخارج الطوارئ وحتى 5 صفوف منها، توفر فرصة أفضل للهروب، في حالة نشوب حريق، مشيرين إلى أنه "عند الجلوس على بعد 6 صفوف أو أكثر من المخرج، فإن فرص الموت تفوق بكثير فرص النجاة".

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_171924614

خطوات إذابة الثلج وتسخين السيارة في الأجواء الباردة

9BLdw

7 نصائح لقيادة آمنة في الثلج

1336e10b4a5cc8353420bb0048fe166f

حل مشكلة انقطاع الإشارة عن الرسيفر أثناء الثلوج

تركيا-وسوريا

'عطيني إيدك يا قلبي'.. أصابع طفلة سورية صغيرة تمتد من تحت التراب

232479

تناجي والدها بعد أن فقدت عينها.. طفلة سورية تهز التواصل الاجتماعي -فيديو

FoXejlLXsAA0Eq8

صور تدمي القلوب.. أب تركي لم يترك يد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض!

أخبار متعلقة
main_image5d6761732b8c0

برازيلي يُزيف وفاته لمعرفة من يحضر جنازته.. والنتيجة كارثية - صور