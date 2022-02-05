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السبت، 05-02-2022 11:15 ص

مكافأة مجزية لمن يعيد تمثال السلحفاة في فلوريدا

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة بالم كوست للفنون عن مكافأة بقيمة 2000 دولار أمريكي لمن يعيد تمثال السلحفاة المسروق من منتزه “كريكسايد” بجمعية “غراند “هافن كوندو” في “بالم كوست .

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وقالت الجمعية إنّ تمثال السلحفاة “كويلتي” سرق في الفترة ما بين 27 و31 يناير الماضي، وأشارت لأنّ الشرطة تراجع سجلات كاميرات شركة باراديس لاندسكيينج من أجل معرفة هوية اللصوص في فلوريدا.

وقدمت الجمعية المكافأة مقابل عودة التمثال المصنوعة من الألياف الزجاجية والذي يصل وزنه ل60 رطل.


يذكر أنّ الفنانة Bettie Eubanks رسمت السلحفاة كويلتي، واستلهمت الشكل من لحاف القرن الثامن عشر لنمط التمثال.

 

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