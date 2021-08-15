الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 12:17 م

مواطن يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يرد: ' هذا عيب' - فيديو

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الوكيل الاخباري - حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت فعالية "حوار مع الأسرة المصرية" واستمع إلى أسئلة المواطنين واستفساراتهم، في حفل إفطار خلال تدشينه مشروعات سكنية.

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وأشاد رجل مصري من الحاضرين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، وفاجأ الرئيس قائلا: "كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا لـ"أهالينا 2" وبلكونة شقتي بعزبة الهجانة كلها".

 


ورد الرئيس السيسي عليه قائلا: "لا عيب كده إنت هتعملنا مشكلة كبيرة كده".
وتابع الرجل قائلا: "الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى والرئيس السيسي أب لنا جميعا".


وأضاف: "أنا بحبك يا ريس ودايما حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني".
وحظر عبد الفتاح السيسي يوم السبت افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو الذي يضم 63 عمارة بإجمالي 1512 شقة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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