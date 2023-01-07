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السبت، 07-01-2023 10:02 ص

نصائح ذهبية للحفاظ على ملابس الصوف

الحفاظ-على-ثياب-الصوف


الوكيل الإخباري - تعد ملابس التريكو قطعاً أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية بفضل طابعها الكلاسيكي الأنيق من ناحية وملمسها الوثير من ناحية أخرى.


وذكرت المجلة المعنية بالموضة والجمال "إن ستايل" أنه يمكن الحفاظ على رونق الملابس المصنوعة من التريكو من خلال العناية السليمة بها، مشيرة إلى أن أهم خطوات العناية هي عدم غسل الملابس بشكل متكرر، حيث يكفي غسلها بمعدل مرتين في العام، وبدلاً من ذلك ينبغي تهويتها بشكل متكرر.


وعن كيفية الغسل الصحيح، أوضحت المجلة أنه ينبغي غسل الملابس التريكو يدوياً وليس في الغسالة الأوتوماتيكية، مع استخدام مسحوق غسيل مخصص للصوف وماء فاتر. وللتجفيف، ينبغي لف قطعة الملابس المصنوعة من التريكو في منشفة بدلاً من عصرها، ثم فرده على المنشفة وتركه حتى يجف.


وعند الرغبة في تخزين قطعة الملابس المصنوعة من التريكو، فينبغي تخزينه مطوياً، وليس على علاقة ملابس تجنباً لظهور نتوءات قبيحة المظهر بالأكتاف.


كما ينبغي عند التخزين حماية الملابس المصنوعة من التريكو من العث، الذي يسبب ثقوباً قبيحة المظهر بالتريكو، وذلك باستخدام وضع وسائد اللافندر في الخزانة، التي تطرد العث.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التخلص من الوبر قبيح المظهر بواسطة ماكينة إزالة الوبر، التي تجعل الملابس التريكو تبدو كالجديدة.

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