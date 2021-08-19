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الخميس، 19-08-2021 11:10 ص

نصائح للأم العاملة لقضاء وقت أطول مع أطفالها

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الوكيل الإخباري - أصبح الوقت يمر سريعاً بين المهام المتعددة، ما يصعّب قضاء وقت جيد مع أطفالنا، والأمر يزداد صعوبة إن كنتِ أمّاً عاملة، فالعمل يستهلك جزءاً كبيراً من يومك، حيث تعودين منه فتجدين الكثير من المهام والأعمال المنزلية التي تنتظرك، والأهم مما سبق أطفالك الذين ينتظرون عودتك حتى يقضوا معكِ وقتاً خاصاً، وفي خضمّ هذه المسؤوليات، عليكِ إيجاد وقت لقضائه مع أطفالك بتركيز واهتمام حتى لا تتضرر علاقتك بهم.

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إن كنتِ أمّاً عاملة، الطرق الخمس التالية تساعدك على قضاء وقت أطول وأكثر جودة مع أطفالك : 


1- خططي لأوقاتك مع أطفالك
كأم عاملة بالتأكيد لديكِ جدول مواعيد، عليكِ وضع الأوقات الخاصة مع أطفالك، والمناسبات التي تخصّهم في جدول مواعيدك مثل مواعيد العمل والمناسبات الاجتماعية ومواعيد الذهاب إلى البنك وخلافه.
وضع أوقاتك مع أطفالك ضمن خططك الزمنية يساعدك على إيجاد مساحة لقضاء الوقت معهم، والالتزام بهذا، وعدم تفويت أي مناسبة مهمة بالنسبة إليهم مثل المبارايات والمسابقات وحفلات المدرسة.


2- قلّلي السفر
إذا كان عملك يتضمن السفر لعدة أيام، حاولي تقليل مرات السفر ومدته، حتى تتمكني من العودة إلى أطفالك ورؤيتهم وقضاء وقت معهم كل يوم. وقت قليل معهم يومياً أفضل من الابتعاد عنهم لأيام.


3- حددي الوقت الإضافي للعمل
قد يحتاج عملك إلى وقت إضافي تعملين فيه في المنزل، لا بأس ولكن حددي الوقت الإضافي للعمل بحيث لا يبتلع وقتك في المنزل، واختاري أداء مهام عملك في الأوقات التي يكون أطفالك فيها مشغولين، مثلاً في وقت أداء واجباتهم المدرسية.


4- تواصلي مع أطفالك طوال الوقت
نحن في عصر التكنولوجيا، حيث لم يعد التواصل أمراً صعباً، هناك الكثير من التطبيقات وطرق التواصل التي من شأنها مساعدتك على التواصل مع أطفالك طوال اليوم حتى في ظل ضغط العمل، لذا استغلّي التكنولوجيا وابقي على تواصل دائم مع أطفالك طوال اليوم.


5- اختاري الفرص المناسبة، وأجّلي ما يمكن تأجيله
أنتِ أم، لديك أهم وظيفة بدوام كامل، وأطفالك هم أكبر وأهم استثمار في حياتك، لذلك عليكِ وضعهم على قمة أولوياتك، واختاري فرص العمل التي تناسب كونك أماً عليها تحمّل مسؤولية صغارها، وأجّلي الفرص غير المناسبة أو التي تضر بعلاقتك مع أطفالك، إلى حين تغيّر ظروفك، وتذكري أن المراحل العمرية للأطفال لديها متطلبات مختلفة، لذلك كلما زاد عمر طفلك، يمكنكِ الحصول على فرص العمل التي كانت مستحيلة بالنسبة إليكِ عندما كان طفلك أصغر.. فقط تحلّي بالصبر.

 

 

المصدر - نواعم

 




 

 


 

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