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الثلاثاء، 18-01-2022 07:34 ص

نقل عروس من صالون تجميل إلى بيتها بسيارة الدفاع المدني في غزّة - فيديو

دفاع


الوكيل الإخباري - تداول نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو لنقل عروس من صالون التجميل إلى بيتها بسيارة الدفاع المدني عقب تعطل حركة المرور بسبب السيول.

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وأدى هطول أمطار غزيرة في مدينة غزة إلى غرق الطرقات الرئيسية بالسيول.


ووجه والد العروس كلمة شكر لرجال الدفاع المدني، حيث قال: "أشكر الدفاع المدني على جهوده الجبارة في خدمة الشعب، وإنقاذ العـروس من الكوافير بسبب الشتاء".
وقال أحد المدونين إن الدفاع المدني نقل عروسا من "الكوافير" بعد غرق منطقة العلمي بمعسكر جباليا شمال غزة.

 

 

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