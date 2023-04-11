نيبالي يتطلع لتسلق قمة إيفرست للمرة الـ27

الوكيل الإخباري - أعلن مرشد تسلق الجبال النيبالي الشهير كامي ريتا شيربا أنه قرر القيام بمحاولته الـ27 لتسلق قمة جبل إيفرست خلال موسم التسلق الحالي في فصل الربيع.



وخلال حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كشف شيربا / 53 عاما/ أنه سيقود فريقا من المتسلقين الأمريكيين إلى قمة أعلى قمة جبلية في العالم.

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وإذا نجح شيربا، فستكون هذه هي المرة الـ27 التي يتسلق فيها أعلى قمة في العالم، ليحطم رقمه القياسي في عدد مرات التسلق الناجحة.



وفي 7 مايو 2022، نجح شيربا في تسلق قمة جبل إيفرست للمرة الـ26 في مسيرته كمتسلق للجبال.



ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسلق شيربا جبل إيفرست لأول مرة في عام 1994 عندما كان عمره 24 عاما، ومنذ ذلك الحين يتسلق شيربا الجبل كل عام تقريبا.

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