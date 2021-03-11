الخميس 11-03-2021
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هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

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الخميس، 11-03-2021 12:13 م

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

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الوكيل الإخباري - يتصدر موعد أول أيام شهر رمضان 2021 محركات البحث في الأردن والعالم العربي والإسلامي، مع قرب حلول شهر رمضان 1442 هجريًا، حيث ينتظر ملايين المسلمين موعد رؤية هلال شهر رمضان نظرا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.

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وأكد خبراء الفلك أن موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق 13 إبريل 2021 وينتهي يوم 12 مايو 2021.


وذكرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري 354 يومًا، وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان 2021 إلا شهر وعدة أيام.



 




 

 


 

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