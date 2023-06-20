هكذا تقوم النحلة بلسع الإنسان - فيديو

Incredible mechanism of how a bee stinger works 🐝 pic.twitter.com/JrpxDEOaWv— Levandov (@blabla112345) June 19, 2023
ويظهر في الفيديو كيف تنقطع مؤخرتها بعد غرس شوكتها في الجلد ثم تبدأ العضلات في الجزء المقطوع بالعمل على دفع الشوكة لأكبر عمق ممكن مع ضخ أكبر كمية من السم عبر الإبرة حتى آخر قطرة.
ووفق دراسة سابقة فإن وجود فيرومون إنذار يعد الحافز المهم بالنسبة للنحل حتى يبدأ المطاردة ولسع "العدو"، وفي حالة وقوع هجوم، يخرج الفيرمون إما بشكل نشط -بواسطة نحل الحراسة- أو تلقائيا عند اللسع.
وتوقف التركيزات العالية من فيرمون الإنذار يمكن أن يعود لرغبة النحل في تجنب الإفراط في اللدغ والتضحية غير الضرورية، خاصة عندما يكون المهاجم محكوما عليه بالهزيمة.
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