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الثلاثاء، 20-06-2023 11:51 ص

هكذا تقوم النحلة بلسع الإنسان - فيديو

فوائد_قرص_النحل_للإنسان


الوكيل الإخباري - نشر موقع "Levandov" فيديو يوضح: هكذا تقوم النحلة بلسع الإنسان.


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ويظهر في الفيديو كيف تنقطع مؤخرتها بعد غرس شوكتها في الجلد ثم تبدأ العضلات في الجزء المقطوع بالعمل على دفع الشوكة لأكبر عمق ممكن مع ضخ أكبر كمية من السم عبر الإبرة حتى آخر قطرة.


ووفق دراسة سابقة فإن وجود فيرومون إنذار يعد الحافز المهم بالنسبة للنحل حتى يبدأ المطاردة ولسع "العدو"، وفي حالة وقوع هجوم، يخرج الفيرمون إما بشكل نشط -بواسطة نحل الحراسة- أو تلقائيا عند اللسع.

 

وتوقف التركيزات العالية من فيرمون الإنذار يمكن أن يعود لرغبة النحل في تجنب الإفراط في اللدغ والتضحية غير الضرورية، خاصة عندما يكون المهاجم محكوما عليه بالهزيمة.

 

 

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