الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 08:28 م

هندي يهدي زوجته منزلاً نسخة طبق الأصل من تاج محل - صورة

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الوكيل الإخباري - شيّد معلم هندي منزلاً لزوجته، أخيراً، هو نسخة طبق الأصل من «تاج محل» الشهير، قائلاً إن منزلهما الجديد هو «رمز لحبه» لها.

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ومثلما بنى شاه جهان «تاج محل» لإظهار حبه لزوجته ممتاز محل، قام المعلم، أناند براكاش شوكسي، في ولاية ماديا برادش، والبالغ من العمر 52 عاماً، ببناء منزل رخامي فاخر أبيض اللون وأهداه لزوجته المعلمة، مانجوشا، البالغة 48 عاماً، وفقاً لموقع «سياست» الهندي.

وكان الرجل يخطط في الأصل لبناء مبنى بارتفاع 80 قدماً، ولكنه ألغى مخططه بعد أن رفضت السلطات منحه التراخيص المطلوبة لبناء مثل هذا الهيكل، فواصل تشييد المنزل على أساس الهندسة المعمارية لـ«تاج محل» في أكرا بأوتار برادش بالهند.

ويشغل المبنى المشيد مساحة 60 متراً مربعاً، ويمتاز بقبة رئيسية ارتفاعها 29 قدماً، ويضم غرفتي نوم من طابقين ومطبخاً ومكتبة وغرفة للتأمل، وقد استغرق بناؤه أكثر من ثلاث سنوات.


ويعتقد شوكسي المقيم في مدينة برهان بور في ولاية ماديا براديش وسط الهند الآن أن منزله المهيب سيصبح وجهة جذب رئيسية للسياح.

 


المصدر - البيان 

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