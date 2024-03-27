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الأربعاء، 27-03-2024 11:53 ص

وجبة عشاء عمرها 3 آلاف عام في بريطانيا -صورة

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الوكيل الإخباري - كشف علماء في موقع أثري عمره نحو 3 آلاف عام بمقاطعة كامبريدجشاير، ببريطانيا، عن بقايا عشاء قديم يعود إلى أحد منازل الموقع.

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وتمكن الفريق الأثري بفضل حالة الموقع ومحتوياته الفريدة التي تم الحفاظ عليها بشكل جيد، من استخلاص معلومات جديدة شاملة حول مجتمعات العصر البرونزي، وهي اكتشافات قد تغير الفهم الحالي لما كانت عليه الحياة اليومية في بريطانيا خلال القرن التاسع قبل الميلاد. وشملت المحتويات العديد من العناصر الخشبية والنسيجية التي نادراً ما تبقى في السجل الأثري.


وستُعرَض بعض العناصر التي عثر عليها الباحثون في معرض بعنوان «Introducing Must Farm, a Bronze Age Settlement» في «متحف ومعرض فنون بيتربورو». وكشفت بعض البقايا عمّا تناوله سكان هذا المجتمع، إذ احتوى وعاء فخاري وجبة عشاء كانت عبارة عن عصيدة حبوب القمح الممزوجة بالدهون الحيوانية.


وأظهرت التحليلات آثار عسل ولحم غزلان، ما يشير إلى أن الأشخاص الذين استخدموا الأطباق ربما تناولوا أيضاً لحم الغزال بالعسل، كما أظهرت البقايا الأثرية أن المجتمع احتفظ بكلاب تغذّت على بقايا وجبات أصحابها.

 


 

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