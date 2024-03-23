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السبت، 23-03-2024 08:23 ص

ضابط شرطة يسرق أموالاً من جثة رجل في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - فتحت الشرطة في بريطانيا تحقيقا مع ضابط سرق أموالا من جثة مخرج أفلام إيطالي بعد وفاته فجأة في أحد شوارع لندن

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام بريطانية إن جثة الضحية كلاوديو جايتاني، 45 عاما وهو مخرج أفلام إيطالي، تركت في أحد شوارع شمال لندن المزدحمة قرابة 6 ساعات على مرأى ومسمع من المارة بينما كان الضباط ينتظرون متعهد دفن الموتى.

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وأوضحت أن الضباط الذين حضروا مكان الحادث أخذوا جواز سفره ومحفظته لكنهم سمحوا لصديقيه بالاحتفاظ بدراجته وحقيبة ظهره.


وبينت الصحيفة أن الزوجين اكتشفا أن الأموال مفقودة من محفظة جايتاني أثناء جمع متعلقاته من مركز شرطة إدمونتون، حيث بدأت شرطة العاصمة تحقيقا.


روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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