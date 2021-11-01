وفاة سعودي وحيداً في الصحراء برغم توفر الماء والغذاء معه

الوكيل الإخباري - تمكن فريق غوث للإنقاذ السعودي من العثور على مفقود سعودي في مدينة النعيرية بعد 3 ساعات فقط من تلقيهم بلاغاً عن فقده، وكان أهل المفقود قد أكدوا خروجه قبل ستة أيام بغرض تدريب صقره كعادته، إلا أن انقطاع الاتصال به هو السبب في الإبلاغ عن فقده.

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وبحسب صحيفة "سبق" فقد اعتاد المواطن الستيني على الخروج من مدينته "النعيرية" لنفود الصرار لتدريب "صقره" على الصيد، وقبل 6 أيام خرج لهذا الغرض كعادته، وفقد ذووه الاتصال به في اليوم الثاني من خروجه، إلا أنهم اعتبروا ذلك طبيعيًا لاعتيادهم على خروجه في أماكن لا يوجد فيها بث.





وفي اليومين الأخيرين من فقده بدأ ينتاب ذووه الشك في تعرضه للخطر مما حدا بهم للتبليغ عن فقد الاتصال به لدى الجهات الأمنية والتي بدورها بدأت البحث عنه وأبلغت الفرق التطوعية.

وأوضح منصور بن ناصر العاطفي، مؤسس فريق وجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أنه وفور تلقي الفريق البلاغ تم تمريره على الأعضاء، ومن توفيق الله كان بالقرب من برج الجوال - الذي اتصل منه المفقود آخر مرة - إحدى فرق غوث (ثلاث سيارات)، وفور تلقيهم البلاغ بادروا بالبحث عن المفقود، ليعثروا عليه متوفيا بجوار مركبته وذلك خلال 3 ساعات من تلقي الفريق البلاغ وعلى بعد 80 كلم من أقرب قرية".

ووجد الفريق في مركبة المفقود ماء وطعاما وعزبة متكاملة تكفيه لمدة أسبوعين تقريبًا، كما أن "تغريزة" السيارة ليست صعبة، بل كانت عادية.

وتابع رئيس فريق الإنقاذ: "بالقرب من موقع وفاته - رحمه الله - برج جوال لشركة زين يعمل ويغطي الموقع كاملاً، إلا أن شريحة جوال المفقود stc، وهو يجهل الإعدادات الجديدة التي يجب عملها في جواله لكي يتم ربطه ببث شركة زين".



وأردف: "الوفاة بلا شك قضاء وقدر، ولكن لكل شيء سبب، فقد كان المفقود - رحمه الله - في مرحلة نقاهة من عملية تكميم معدة والتي يرافقها حالة تعب وإعياء وضعف في البدن مما تسبب في دخوله في حالة إرهاق ثم إغماء ثم انخفاض للضغط ثم الدخول في صدمة فالوفاة".

المصدر - البيان

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