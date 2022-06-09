وفاة طفل خنقاً بسبب "اللهَّاية" بحضانة أطفال في مصر

الوكيل الإخباري-لقي طفل يبلغ من العمر عاماً بمحافظة الإسكندرية مصرعه خنقاً بسبب «اللهَّاية» بحضانة اطفال في مصر .

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وكانت إحدى المشرفات في الحضانة التي توفي فيها الطفل قد ربطت حبلاً حول اللهَّاية منعاً لانزلاقها، ما تسبب في كسر بحنجرة الطفل ووفاته على الفور، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.



وقال محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري، إن ما شهدته محافظة الإسكندرية من واقعة وفاة طفل داخل حضانة بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، يتطلب وقفة من وزارة التضامن الاجتماعي لإحكام الرقابة الحقيقية على حضانات الأطفال.



يُذكر أن نيابة المنتزه ثالث قد قررت حبس المتهمين في واقعة مصرع طفل داخل حضانة بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، وهي مسؤولة الحضانة ومشرفة رعاية الأطفال 4 أيام على ذمه التحقيقات، بعدما حررت أسرة الطفل محضراً بشأن الواقعة.





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