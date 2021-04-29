يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة - فيديو

الوكيل الإخباري - أنقذت يقظة وانتباه سائق قطار مصري مئات الركاب من الموت المحقق ومنعت وقوع كارثة جديدة.

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ولاحظ سائق قطار النوم رقم 86 القادم من القاهرة إلى أسوان، جنوب مصر، وفي منطقة زراعية بتوقف جرار زراعى يجر خلفه مقطورة قصب سكر، حيث اقتحم الحاجز الإسمنتي لسور السكة الحديد، ويتعطل مكانه في طريق سير القطار.



وتمكن السائق من إيقاف القطار بعد تهدئة السرعة وظل واقفا في مكانه حتى إصلاح الجرار الزراعي ورفعه من على قضبان السكك الحديدية.



وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد دعا لمزيد من الإجراءات من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة.

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