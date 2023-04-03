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الإثنين، 03-04-2023 09:58 ص

يكسب آلاف الدولارات من تحويل القمامة لأعمال فنية في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - يملك فنان أمريكي من أصول كوبية موهبة فريدة من نوعها، حيث يقوم بتحويل القمامة إلى أعمال فنية مدهشة يبيعها بآلاف الدولارات.

وإذا نظرت عن كثب حول ميامي، يمكنك رؤية العيون في كل مكان، من اللافتات إلى ناطحات السحاب إلى الحافلات إلى المعارض الفنية. إنه عمل الفنان الكوبي الأمريكي ديفيد أناساغاستي، المعروف أيضًا باسم "Ahol Sniffs Glue".

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ومع كل قطعة، يتحدى الفنان الناس للنظر إلى القمامة بشكل مختلف، ليكونوا أكثر وعياً بشأن النفايات التي تُترك وراءهم وكيف يمكن للجميع أن يكونوا أكثر وعياً بشأن كيفية التخلص منها، بحسب موقع لوكال 10.

 

 

 

 

 

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