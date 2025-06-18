الطريقة الصحيحة والآمنة لتثبيت كرسي الاطفال في السيارة 👌🏻.#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/ei5rJ4urW4— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 16, 2025
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