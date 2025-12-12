السبت 2025-12-13 01:00 ص

رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسّان
الجمعة، 12-12-2025 11:12 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان المنتخب الوطني بتأهّله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال حسان في منشور على منصة "اكس"  نبارك لنشامى منتخبنا الوطني تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، ونتمنى لهم مزيداً من التألق ومواصلة الإنجاز. وندعو بالسلامة لنجمنا المتميز يزن النعيمات.

 
 


