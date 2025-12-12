رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات

وقال حسان في منشور على منصة "اكس" نبارك لنشامى منتخبنا الوطني تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، ونتمنى لهم مزيداً من التألق ومواصلة الإنجاز. وندعو بالسلامة لنجمنا المتميز يزن النعيمات.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة
-
الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين
-
ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"
-
سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات
-
الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود
-
3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
"الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ
-
الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا